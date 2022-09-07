Ірина Верещук очолила штаб із деокупації територій

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Віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила Координаційний штаб із питань деокупованих територій.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Штаб створили за дорученням президента, а його очільницю призначив уряд.

Основне завдання Координаційного штабу — відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їхнього життєзабезпечення.

Останнім часом у ході контрнаступу українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти. Так, у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини. Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два на півдні нашої держави. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ — Сіверськ.