Netflix і грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі досягли угоди через неточності у серіалі «Хід королеви»

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Stanley Sherman / Stringer

Стримінговий сервіс Netflix врегулював позов, який проти нього подала грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі через серіал «Хід королеви».

Про це повідомляє Variety.

Угода, якої досягли майже через рік після позову, є конфіденційною, але деякі її деталі опублікують пізніше. Спочатку Гапріндашвілі вимагала від Netflix $5 мільйонів компенсації і спростування.

У вересні 2021 року шахістка звернулася до суду Лос-Анджелесу — вона образилась, що в серіалі її назвали «російською шахісткою», а також стверджували, що вона «ніколи не грала з чоловіками». Насправді ж Гапріндашвілі — уродженка Грузії, і до 1968 року, в якому за сюжетом відбувається дія серіалу, вона зіграла з понад 50 шахістами-чоловіками. У своєму позові Нона Гапріндашвілі заявляла про сексизм та історичну неточність.

Netflix вимагав відхилення позову, наголошуючи, що серіал — вигадка, а перша поправка Конституції США надає творцям серіалів широку свободу у виготовленні контенту, але в січні федеральний суддя відхилив цей аргумент, заявивши, що вигадані твори не застраховані від судових позовів, якщо вони обмовляють реальних людей.

«Той факт, що серіал був вигаданим твором, не звільняє Netflix від відповідальності за наклеп. Попри наявність вигадки, суд не може ігнорувати той факт, що в серіалі дійсно згадуються реальні люди та події, і, що найважливіше, ідеться про реальну особу, її реальну карʼєру та зовнішню схожість», — заявила суддя.

«Хід королеви»

Події серіалу розгортаються в 1960-ті. Восьмирічна сирота Бет Гармон потрапляє до дитбудинку після смерті матері. Дівчинка має феноменальні математичні здібності, тому коли сторож містер Шайбел навчає її грати у шахи, легко його обігрує. Після кілька років у дитбудинку Бет вдочеряє подружжя з Лексингтону. На той момент дівчина вже знає, чого хоче від життя — стати гросмейстером. Проте цьому може завадити один факт — у дитбудинку в Бет виникла тяга до заспокійливих, яка згодом перетворилася в наркозалежність. Підіймаючись на вершину шахового світу і пожинаючи фінансові плоди успіху, Бет бореться зі своїми залежностями.