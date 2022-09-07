Reuters: ЄС і США збільшили закупку алюмінію та нікелю у росії

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Попри проблеми з логістикою через війну в Україні, США та Європейський Союз значно збільшили закупівлю промислових металів у росії, зокрема нікелю й алюмінію.

Про це пише Reuters.

Згідно із підрахунками даних з бази United Nations Comtrade, у період з березня по червень 2022 року імпорт алюмінію та нікелю з росії в ЄС і США збільшився на 70%. Загальна вартість імпорту становила $1,98 мільярда. При цьому ціна на вказані метали досягала рекордних піків.

Агентство зазначає, що США та ЄС значною мірою не накладали санкції на сектор промислових металів. Західні країни продовжили закуповувати метали в алюмінієвої компанії «Русал», на яку припадає приблизно 6% світового виробництва, й у компанії «Норнікель» (на неї припадає майже 20% світового виробництва нікелю).

Як порівняти з минулим роком, США збільшили закупку цих металів у рф на 70%, а ЄС — на 22%.