Влада Бразилії заборонила Apple продавати iPhone без зарядних блоків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Влада Бразилії заборонила компанії Apple продавати смартфони без зарядних блоків у комплекті, розпорядившись призупинити продаж iPhone.
Про це пише The Verge.
Агентство із захисту прав споживачів Бразилії вважає, що відмова Apple від зарядного пристрою — «тягар» для користувачів, тому компанія повинна шукати інші способи зменшити вплив на навколишнє середовище — не за рахунок додаткових затрат клієнтів.
Крім того, Apple зобовʼязали виплатити близько $2,3 мільйона штрафу, а реєстрацію iPhone 12 у місцевого регулятора скасували.
Компанія може оскаржити рішення влади.
- У Бразилії Apple вже штрафували за продаж iPhone без зарядного блока. У березні 2021 року штат Сан-Паулу стягнув з компанії $2 мільйони.
- Apple прибрала адаптер живлення з комплектів iPhone у 2020 році. У компанії це пояснювали намаганням знизити вплив на довкілля.