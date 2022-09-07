У росії допустили вихід із «зернової угоди»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.
Його слова цитує кремлівське ТАСС.
Небензя стверджує, що експорт російського продовольства та добрив у рамках цієї угоди так і не розпочався.
«Угода укладена терміном на чотири місяці, тобто вона закінчується в листопаді. За нормальної [ситуації] угоду слід продовжити. Ми хочемо бачити реалізацію російської частини угоди. Поки що цього немає», — заявив Небензя, додавши, що «не виключає» відмову росії від виконання умов угоди.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. Через добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- За даними ООН, понад 200 суден отримали дозвіл на рух безпековим коридором у рамках цієї угоди. Станом на 6 вересня із трьох вказаних портів експортовано 2 212 972 тонни зерна і харчових продуктів.