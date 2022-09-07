У росії допустили вихід із «зернової угоди»

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Постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.

Його слова цитує кремлівське ТАСС.

Небензя стверджує, що експорт російського продовольства та добрив у рамках цієї угоди так і не розпочався.

«Угода укладена терміном на чотири місяці, тобто вона закінчується в листопаді. За нормальної [ситуації] угоду слід продовжити. Ми хочемо бачити реалізацію російської частини угоди. Поки що цього немає», — заявив Небензя, додавши, що «не виключає» відмову росії від виконання умов угоди.