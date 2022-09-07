Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 460 військових і 95 одиниць техніки

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 7 вересня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 460 військових, 20 танків, 36 броньованих машин, 15 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 15 одиниць автотехніки, штурмовик Су-25, чотири безпілотники та пʼять крилатих ракет класу «повітря-земля» Х-101, чотири з яких збили над Миколаївщиною.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: