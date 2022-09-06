Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Йому доповіли про ситуацію вздовж усієї лінії фронту

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зокрема, сили оборони досягли успіху в знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів росіян, а на визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил окупантів.