Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Йому доповіли про ситуацію вздовж усієї лінії фронту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, йому доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зокрема, сили оборони досягли успіху в знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів росіян, а на визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил окупантів.
- 6 вересня Міністерство оборони США заявило, що бачить, як Сили оборони України в Херсонській області «продовжують рухатися вперед», Штати також зафіксували наступ росії поблизу Бахмуту.
- 5 вересня стало відомо, що бійці-спецпризначенці української військової розвідки провели спецоперацію в тимчасово окупованій Камʼянці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області) — знищили базу ФСБ.