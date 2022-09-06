Зеленський на відкритті Нью-Йоркської біржі презентував платформу для іноземних інвесторів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він презентував платформу для потенційних іноземних інвесторів.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства економіки.

На платформі, що є частиною великої кампанії Advantage Ukraine, зібрали понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки. А саме:

оборонно-промисловий комплекс;

металургія та металопереробка;

енергетика;

агропромисловий комплекс;

деревообробка та виготовлення меблів;

інноваційні технології;

логістика та інфраструктура;

фармацевтика;

природні ресурси;

промислове виробництво.

На цьому порталі Україна пропонує усім зацікавленим простір для інвестицій на суму понад $400 мільярдів. Потенційний інвестор може зареєструватися на платформі за допомогою кількох кліків та отримати інформацію про можливості інвестування та вигоди, які він отримає від реалізації проекту.

«Програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають бачення та сміливість приєднатися до нас — ми запропонуємо їм неймовірні можливості для зростання», – сказав Зеленський.