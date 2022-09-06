Огляд подій 6 вересня: ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині, а в окупованому Бердянську пролунала серія вибухів

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Anatolii Stepanov / Getty Images

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

ЗСУ на півдні України знищили 86 росіян, чотири танки, 12 одиниць техніки, чотири гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», три гармати «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С», станцію звʼязку та протитанковий ракетний комплекс. Крім того, збито ворожий безпілотник «Орлан-10», гелікоптер Ка-52 та дві ракети Х-59, які росіяни запустили по визволених територіях Херсонщини.

Українська авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога. Артилерія обстріляла росіян 370 разів. Вогонь вівся по підрозділах ППО, станціях радіоелектронної боротьби та по понтонних переправах поблизу Дарʼївки й уздовж Каховської ГЕС.

Уночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджена двоповерхова будівля та зруйнований приватний житловий будинок, у якому була 73-річна жінка. Вона загинула. Крім того, над Миколаївською областю збили чотири з шести крилатих ракет, які російські бомбардувальники випустили в районі Каспійського моря.

Зранку росіяни тричі обстріляли з реактивних систем Нікопольский район Дніпропетровщини. У Нікополі поранено двоє людей ― чоловік і жінка. У місті пошкоджено 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Снаряди поцілили по дитячому садку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу.

Проросійські та окупаційні засоби масової інформації повідомили про вибух у Бердянську. Він стався біля будівлі, яку займають російські окупанти. В тих же ЗМІ з’явилася інформація про те, що підірвали авто «коменданта міста», полковника армії рф артема бардіна, згодом він помер у лікарні. Російські пропагандисти, які перебувають у Херсоні, повідомляють про 8—10 вибухів у місті.

Росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників і розсекречені дані американської розвідки. Журналісти поки не мають точних відомостей про озброєння, яке закуповує росія, але, за їхньою інформацією, ідеться про мільйони снарядів.

Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, що перебуває під контролем росіян. У доповіді йдеться, що існує нагальна необхідність у тимчасових заходах, щоб запобігти ядерній аварії, яка може статись через військові дії. У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що, хоча минулі обстріли не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки. Рівень радіації в цьому районі залишається нормальним.

В Україні остаточно заборонили партію шарія. Про це Служба безпеки України, яка була ініціатором заборони, повідомила 6 вересня. Причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність лідера та провідних функціонерів партії шарія до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та підриву державної безпеки.