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У Києві відбудеться конференція, на якій обговорять відповідальність росії за злочини в Україні

Автор:
Марина Колесниченко
Дата:

У середу, 7 вересня, відбудеться конференція «Відповідальність росії за злочини в Україні: Інституції, процедури і роль юристів. ЄСПЛ». Це перший захід у серії професійних дискусій «Сила міжнародного правосуддя».

Говоритимуть про те, як ЄСПЛ може бути дієвою інституцією з розгляду тисяч звернень від жертв російської агресії, про те, як Суд може допомогти компенсувати безпрецедентні матеріальні втрати від війни, а також про розгляд міждержавних позовів України до ЄСПЛ проти російської федерації.

Спікери конференції:

Акредитація журналістів обов’язкова за телефоном 067 488 1211 або поштою info@askpr.org. «Бабель» — один із інформаційних партнерів заходу.