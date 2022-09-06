У Києві відбудеться конференція, на якій обговорять відповідальність росії за злочини в Україні

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У середу, 7 вересня, відбудеться конференція «Відповідальність росії за злочини в Україні: Інституції, процедури і роль юристів. ЄСПЛ». Це перший захід у серії професійних дискусій «Сила міжнародного правосуддя».

Говоритимуть про те, як ЄСПЛ може бути дієвою інституцією з розгляду тисяч звернень від жертв російської агресії, про те, як Суд може допомогти компенсувати безпрецедентні матеріальні втрати від війни, а також про розгляд міждержавних позовів України до ЄСПЛ проти російської федерації.

Спікери конференції:

Марк Елліс — виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), голова Консультативної групи ООН з питань, що стосуються захисту в Механізмі міжнародних кримінальних трибуналів, всесвітньо визнаний експерт із міжнародного кримінального права; співпрацював із міжнародними трибуналами з питань колишньої Югославії та Руанди;

Крістіне Ліцис (Ms Kristīne Līcis) — представник Латвії в міжнародних правозахисних організаціях впродовж останніх 10 років, директор юридичного департаменту МЗС Латвійської Республіки (онлайн із Риги);

Вадим Галайчук — перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, співголова парламентського комітету асоціації Україна — ЄС;

Маргарита Сокоренко — уповноважена у справах ЄСПЛ;

Марина Ставнійчук — ексчленкиня Європейської комісії «За демократію через право», наразі є постійним експертом Венеціанської комісії.

Модератор — Олег Гавриш, головний консультант Офісу президента України, відповідальний за комунікації процесу створення Спеціального трибуналу щодо росії.

Акредитація журналістів обов’язкова за телефоном 067 488 1211 або поштою info@askpr.org. «Бабель» — один із інформаційних партнерів заходу.