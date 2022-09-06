МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку атомну електростанцію

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Прилепа Олександр / УНІАН

Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під контролем росіян.

У доповіді йдеться, що існує нагальна необхідність у тимчасових заходах, щоб запобігти ядерній аварії, яка може статись через військові дії. Крім цього, потрібна домовленість усіх сторін на створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути пошкоджень — МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації, які ведуть до термінового створення такої зони ядерної безпеки.

Також агентство заявило, що обстріл станції та її околиць потрібно припинити для підтримки фізичної цілісності АЕС. Так, наприклад, зафіксовані наслідки обстрілів на:

одному маслобаку для змазки турбін;

дахах різних будівель, зокрема будівлі для транспорту, який перевозить використане ядерне паливо;

спецбудівлі, де розміщуються свіже ядерне паливо та сховище ядерних відходів;

новому учбовому корпусі;

будівлі, де розташований центральний моніторинговий пункт системи фізичного захисту;

контейнері, де розташована система радіаційного контролю.

У цьому контексті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Россі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони становлять постійну загрозу для ядерної безпеки. Рівень радіації в цьому районі залишається нормальним. Організація закликає створити безпечні транспортні коридори для безперебійного постачання необхідного обладнання на станцію, зокрема для підтримки безпеки станції та оперативного ремонту.

Члени місії бачили російські військові вантажівки на першому поверсі машинних залів першого та другого енергоблоків, а також під естакадами, які зʼєднують реактори. МАГАТЕ також зафіксувало пошкодження дорожнього покриття, стін і вікон різних будівель.

Пресслужба МАГАТЕ

Агентство каже, що безпеку на ЗАЕС забезпечує персонал, як це має бути, однак присутність військових, техніки та представників «Росатому» створює на них тиск і вони перебувають у «складних обставинах». Загалом штат на станції не повний і іноді не вистачає людей, через що персонал змушений працювати інколи понаднормово. До того ж росіяни не надають персоналу повного доступу до всіх без винятку приміщень станції, що теж створює потенційну небезпеку. МАГАТЕ рекомендує прибрати з ЗАЕС усіх людей та техніку, які можуть впливати на безпеку станції.

Що стосується готовності до аварій, то персонал станції повідомив, що вони регулярно проходять протиаварійні навчання, але навчальний аварійний центр на території ЗАЕС зайняли російські військові, а для персоналу створили альтернативний центр, але він не відповідає необхідним вимогам — не має незалежного джерела живлення і вентиляції, а також безперебійного доступу до звʼязку та інтернету. МАГАТЕ рекомендує відновити всю цю систему аварійного реагування на станції.

Агентство встановило і проблеми із безперебійними звʼязком між персоналом та власником станції («Енергоатомом»), тому потрібно відновити безперебійний інтернет, супутниковий та мобільний звʼязок для того, щоб персонал і керівництво станції завжди було на звʼязку з «Енергоатомом».