«Зробили висновки після 2014 року». ЦВК ускладнила окупантам підготовку до «референдумів»

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Очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що комісія зробила висновки з подій 2014 року й ухвалила низку рішень, щоб захистити персональні дані українців та ускладнити росіянам підготовку до псевдореферендумів.

Про це Діденко розповів у коментарі «Бабелю».

«Коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, ми ухвалили постанову, якою закрили доступ до реєстру виборців», — сказав Діденко, додавши, що державний реєстр виборців — одна з найбільших і найточніших баз даних громадян України.

Якщо мати до нього доступ, то можна отримати інформацію про всіх виборців України.

Росіяни не змогли отримати перелік людей, які живуть на окупованих територіях, та їхні персональні дані, як це було у Криму. Тому, за словами Діденка, це ускладнює проведення будь-яких псевдореферендумів.

«У липні ми звернулися до держав із закликом не визнавати псевдореферендумів. Ми також закликали громадян не брати участь в цьому та попередили їх про кримінальну відповідальність за участь в псевдореферендумі», — додав Діденко.