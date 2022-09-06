У Кривому Розі після ракетного удару пожежа на нафтобазі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Кривому Розі пожежа на нафтобазі.
Зранку по всій Україні лунала повітряна тривога. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул о 08:13 повідомив про ракетні удари по місту. О 09:37 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що пожежа вирує на нафтобазі.
Інформації про постраждалих і загиблих наразі немає.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що близько 08:00 на півдні та сході країни підрозділи зенітних військ збили пʼять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря.