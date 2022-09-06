У Кривому Розі після ракетного удару пожежа на нафтобазі

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У Кривому Розі пожежа на нафтобазі.

Зранку по всій Україні лунала повітряна тривога. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул о 08:13 повідомив про ракетні удари по місту. О 09:37 голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що пожежа вирує на нафтобазі.

Інформації про постраждалих і загиблих наразі немає.