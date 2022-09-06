У війні проти України загинули понад 50 тисяч російських військових

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 6 вересня:

50 150 особового складу ліквідовано (+350 за добу)

2 077 танків (+9);

4 484 бойові броньовані машини (+25);

1 179 артилерійських систем (+22);

296 реактивних систем залпового вогню (+2);

156 засобів ППО;

236 літаків;

207 гелікоптерів (+1);

876 безпілотників (+9),

209 крилатих ракет (+4);

15 кораблів/катерів;

3 305 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);

109 одиниць спеціальної техніки (+2);

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.