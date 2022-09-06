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У війні проти України загинули понад 50 тисяч російських військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 6 вересня:

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.