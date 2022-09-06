Байден проти визнання росії спонсором тероризму

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Президент США Джо Байден заявив, що росію не варто визнавати державою-спонсором тероризму.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи слід вважати росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів: «Ні».

На цьому наполягає Україна, водночас кремль попереджав, що таке визнання розірве американсько-російські звʼязки.