Байден проти визнання росії спонсором тероризму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент США Джо Байден заявив, що росію не варто визнавати державою-спонсором тероризму.
Про це пише Reuters.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи слід вважати росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів: «Ні».
На цьому наполягає Україна, водночас кремль попереджав, що таке визнання розірве американсько-російські звʼязки.
- 31 липня в Нижній палаті американського Конгресу представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сенат уже ухвалив таку резолюцію, але останнє слово за Державним департаментом США. Наразі до переліку країн-спонсорів тероризму входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.
- 19 серпня ЗМІ писали, що Держдеп США неофіційно попередив Конгрес про негативні наслідки визнання росії державою-спонсором тероризму. Там кажуть, що це ускладнить виконання будь-яких договорів із рф.