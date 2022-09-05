Генштаб: ЗСУ на Краматорському напрямку вибили росіян з раніше зайнятих позицій

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Українські військові на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили росіян з позицій, які вони раніше займали.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 5 вересня.

Крім цього, українські захисники в Донецькій області відбили спроби наступу в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я.

Також внаслідок успішного удару ЗСУ в районі міста Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військових, у Херсоні уражено понад 30 військових, а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок росіян.