Посол України в Казахстані перепросив за свої слова про вбивства росіян

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Посол України в Казахстані Петро Врублевський попросив вибачення за свої висловлювання про необхідність знищення росіян.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Nur.kz.

«Ситуацію в Україні ви знаєте, на цьому тлі такі заяви неприйнятні, тому що дипломатія більше спрямована на зближення. Як ви знаєте, ми запросили українського посла, довели до нього наше невдоволення цими його висловлюваннями. Він перепросив і сказав, що так висловився на тлі підвищеного емоційного стану, через те, що там, у нього вдома, йде війна. Зараз, за ​​офіційними даними, він перебуває у відпустці», — повідомив Смадіяров.

В інтервʼю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову 21 серпня посол України сказав: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вбʼємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського і висловило йому протест.