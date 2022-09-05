На Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Євген Малолєтка / «Бабель»
На Запорізькій атомній електростанції через пожежу, яка сталась через обстріли, відімкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію із енергосистемою України. Через це був розвантажений та відключений від мережі шостий енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.
Про це український «Енергоатом» повідомив 5 вересня.
Загалом через інтенсивні обстріли станції протягом трьох останніх діб були пошкоджені та відключені Дніпровська, Каховська та Мелітопольська лінії, також пошкоджений автотрансформатор. Інші лінії вузла ЗАЕС пошкодились ще раніше.
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.