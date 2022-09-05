Українські спецпризначенці знищили на окупованій частині Запорізької області базу фсб

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Yuriy Dyachyshyn / Getty Images

Бійці-спецпризначенці української військової розвідки провели спецоперацію у тимчасово окупованій Камʼянці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області) — знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ.

Про це розвідка повідомила 5 вересня.

Після роботи спецпризначенців у кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, в управлінні Державної казначейської служби.

Також вдалось знищити місце зберігання бюлетенів для проведення «референдуму». Склад підірвали вибухом зсередини приміщення: тобто всі наявні друковані матеріали знищено.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російської фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють у напрямку окупованого Криму. Поранених серед цивільних немає. Після цієї спецоперації окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 07:00.