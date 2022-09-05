На окупованій частині Херсонської області вирішили відкласти «референдум» — «з міркувань безпеки»

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Херсонський колаборант кирило стремоусов заявив, що окупована частина області готова до «референдуму щодо входження до росії», але через ситуацію з безпекою вирішили взяти паузу.

Про це він заявив 5 вересня в етері телеканалу «россия-1».

«Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу. Це буде зрозуміло практично, тому що ми не біжимо вперед і основне завдання виконуємо — нагодувати населення, убезпечити населення», — заявив стремоусов.