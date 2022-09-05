Видання The Insider показало, як російські РСЗВ ведуть обстріли з Запорізької АЕС. Вогонь корегують дрони
- Автори:
- Оксана Коваленко, Ангеліна Шеремет
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Видання The Insider опублікувало відео роботи російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції, яке зняли в ніч із 2 на 3 вересня.
Команда експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчила відео і дійшла висновку, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС, зйомка ведеться з протилежного берега Дніпра, а камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, де також розташована атомна електростанція.
Сили опору надали «Бабелю» два відео: на одному запуск безпілотника, на другому — його проліт. Сили опору зазначають, що спочатку росіяни запускали дрон, а вже потім почалися обстріли з «Градів».
- Першого вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».