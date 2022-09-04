У Високопіллі на Херсонщині встановили український прапор. ЗСУ деокупували селище

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко підтвердили звільнення селища Високопілля на Херсонщині.

Керівник оприлюднив світлину, на якій встановлюють український стяг, підписавши її словами «крок за кроком». Після цього Тимошенко уточнив, що фото актуальне і відповідає подіям на фронті — селище деокуповано.

«Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні», — написав він.

У свою чергу президент на засіданні ставки наголосив, що «українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву».