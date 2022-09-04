Росія обстріляла в Миколаєві три лікарні і 26 приватних будинків

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Внаслідок нічного обстрілу в Миколаєві постраждали три лікарні, 26 житлових будинків, три освітні заклади, готель та музей.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Під обстріл потрапило 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У семи будинках частково пошкоджено дах. Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибито вікна, двері, понівечено фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками», – розповів Сєнкевич.

У навчальних закладах вибуховою хвилею вибило вікна та двері.

Окремі вулиці довелось перекрити для проїзду, бо внаслідок вибухів їх закидало камінням, землею та уламками.

Прокуратура відкрила справи за фактом масованого удару по Миколаєву, Вознесенську та Очакову. Провадження відкриті за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Вознесенську зруйновано приміщення зерносховищ, знищено значну кількість зерна, істотно пошкоджено не менше 15 приватних домоволодінь, автомобілі, дім молитви, перукарню.

В Очакові ворожа ракета влучила в обʼєкт цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Інформацію про постраждалих уточнюють.