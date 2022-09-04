Від ранку окупанти випустили по Україні понад 10 ракет. Дві з них збили ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Олексій Іванов / Wikimedia Commons
Від початку доби росіяни обстрілювали Україну ракетами різних типів повітряного та наземного базування. Ідеться про керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 «Онікс», крилаті ракети «Іскандер-К».
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Загалом окупанти випустили понад десять ракет, дві з яких — Х-59 та імовірно «Іскандер-К» — знищили українські сили ППО.
Також противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні обʼєкти в обласних центрах.
- Близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу з систем С-300. За даними ОВА, «суттєво пошкоджено» три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Обійшлось без постраждалих.