Росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву та області. В Очакові знищено кілька тисяч тонн зерна

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Російські війська в ніч на 4 вересня обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки в Миколаєві, а також завдали ударів по Очакову.

Про це повідомили мер Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім.

У Миколаївській обласній військовий адміністрації додали, що близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу з систем С-300. За даними ОВА, «суттєво пошкоджено» три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Обійшлось без постраждалих.

Унаслідок обстрілу Очакова зруйновано елеватор, десятки житлових будинків зазнали пошкоджень, повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

«В Очакові цей ранок виявився зовсім не добрим. Зруйновано елеватор, знищено кілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків», — сказав Васьков.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу міста ніхто не постраждав.