Віцепремʼєр Верещук: Участь у псевдореферендумах загрожує увʼязненням на термін до 12 років

Новини

За участь у незаконних референдумах на окупованих територіях загрожуватиме до 12 років увʼязнення.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

«Все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, — не брати участі у жодних «референдумах», — наголосила Верещук.

За її словами, якщо буде доведено колабораціонізм, або участь у «референдумі», або спонукання до участі в «референдумі», то люди можуть отримати до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Віцепремʼєр попередила, що жодним тиском та насильним спонуканням не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум». Громадян закликають телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.