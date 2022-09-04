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Окупанти за добу втратили в Україні близько 450 військових та 15 танків

Автор:
Олег Панфілович
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 вересня:

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.