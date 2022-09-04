Окупанти за добу втратили в Україні близько 450 військових та 15 танків

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 вересня:

особового складу — 49 500 (+450 за добу) осіб ліквідовано;

2 049 танків (+15);

4 430 бойових броньованих машин (+27);

1 147 артилерійських систем (+13);

294 реактивні системи залпового вогню (+1);

156 засобів протиповітряної оборони (+3);

236 літаків (+1);

206 гелікоптерів (+1);

864 безпілотники;

203 крилаті ракети;

15 кораблів /катерів;

3 276 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

106 одиниць спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.