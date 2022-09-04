Генштаб: Окупанти мають кілька тисяч застарілих ракет до комплексів С-300, якими обстрілюють Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство оборони Росії
Через брак високоточної зброї росіяни частіше стали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.
Про це йдеться у оперативному зведенні від Генштабу.
По території України загарбники випустили понад 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них — непридатні до застосування.
- Раніше Міністерство закордонних справ України вручило послу Туреччини ноту через ймовірне перевезення Босфором російських ракетних систем С-300ПМУ-2, які везло з Сирії судно Sparta II.
- Перед цим Головне управління розвідки заявило, що у росії зараз «складна ситуація» з ракетами — залишилося не більше за 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.