Німеччина виділить Україні €200 мільйонів на допомогу переселенцям
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay
Німеччина надасть Україні додаткові €200 мільйонів для фінансування програм допомоги переселенцям.
Про це розповіла міністр розвитку Свенья Шульце, повідомляє Reuters.
«Гроші призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі мати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим», — додав він.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. «Я буду говорити з премʼєр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у допомозі переселенцям», — сказала Шульце.
- Міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що уряд України планує збільшити розмір компенсації за програмою «Прихисток» для громадян, які розмістили у себе переселенців.