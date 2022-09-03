Запорізьку АЕС знову відключили від мережі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Прилепа Олександр / УНІАН
Запорізька атомна електростанція знову втратила звʼязок із останньою зовнішньою лінією електропередачі. Обʼєкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.
Про це 3 вересня повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
З ладу вийшла четверта діюча 750-кіловольтна лінія електропередач. Проте експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на найбільшій у Європі атомній електростанції, також дізналися, що резервна лінія, що зʼєднує обʼєкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію на зовнішню сітку. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення електростанції в разі потреби.
Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні, 3 вересня, відключили через обмеження в мережі. Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для забезпечення інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших обʼєктів через мережу.
«Влада» окупованої частини Запорізької області повідомила російському пропагандистському виданню РИА, що електроенергія іде по лініях електропередач тільки на захоплені території, а потужність двох працюючих енергоблоків на Запорізькій АЕС знижена вдвічі.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів про те, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що побачив «залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Попри це, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».