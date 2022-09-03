NASA знову відтермінувала запуск космічного корабля на Місяць — через витік палива
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Космічна агенція США NASA вдруге за тиждень відклала запуск своєї нової ракети SLS.
Про це повідомляє BBC.
Диспетчери рано-вранці 3 вересня відправили команду заповнити водневий бак ракети, однак спрацювала сигналізація, що вказала на витік. Контролери не змогли зупинити витік водню. Проблема була виявлена у зʼєднанні, де водень закачувався в корабель.
Тепер NASA має ще одну можливість запустити ракету — 5 або 6 вересня. Після цього космічний корабель мають повернути до цеху для огляду та обслуговування, що призведе до подальших затримок.
Запуск ракети SLS та капсули Orion є частиною місії Artemis 1, під час якої корабель у тестовому безпілотному режимі має здійснити політ на Місяць та повернутися на Землю.
- 29 серпня NASA довелося скасувати запуск місії Artemis-1 через витік рідкого водню з ракети-носія SLS, через що не охолоджувався один із чотирьох двигунів. Наразі SLS стоїть на майданчику в Космічному центрі Кеннеді з порожньою капсулою Orion (без екіпажу). Ракета має відправити капсулу навколо Місяця і назад.
- Перший політ із космонавтами в межах місії Artemis-2 навколо Місяця запланований на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році). Запланована тривалість місії становить трохи менше ніж 38 днів. Капсула повернеться на Землю (приводниться в океан у Сан-Дієго в Каліфорнії) 11 жовтня.