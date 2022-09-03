NASA знову відтермінувала запуск космічного корабля на Місяць — через витік палива

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Космічна агенція США NASA вдруге за тиждень відклала запуск своєї нової ракети SLS.

Про це повідомляє BBC.

Диспетчери рано-вранці 3 вересня відправили команду заповнити водневий бак ракети, однак спрацювала сигналізація, що вказала на витік. Контролери не змогли зупинити витік водню. Проблема була виявлена ​​у зʼєднанні, де водень закачувався в корабель.

Тепер NASA має ще одну можливість запустити ракету — 5 або 6 вересня. Після цього космічний корабель мають повернути до цеху для огляду та обслуговування, що призведе до подальших затримок.

Запуск ракети SLS та капсули Orion є частиною місії Artemis 1, під час якої корабель у тестовому безпілотному режимі має здійснити політ на Місяць та повернутися на Землю.