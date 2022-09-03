Російська армія за добу втратила в Україні 350 військових і понад 20 танків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія за минулу добу втратила на війні в Україні 350 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 49 тисяч окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За добу росіяни втратили:
- 350 військових;
- 25 танків;
- 37 бойових броньованих машин;
- 8 артилерійських систем;
- 4 реактивні системи залпового вогню;
- один літак;
- 11 безпілотників;
- 5 крилатих ракет;
- 21 одиницю автомобільної техніки.
У Генштабі наголосили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.