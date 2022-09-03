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Російська армія за добу втратила в Україні 350 військових і понад 20 танків

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російська армія за минулу добу втратила на війні в Україні 350 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 49 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу росіяни втратили:

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.