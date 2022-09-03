Українські військові на півдні взяли в полон трьох окупантів і захопили російську техніку

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові під час боїв на півдні взяли в полон трьох російських військових. Також вони захопили російську техніку, зокрема два танки, одну БМД, один БТР і стрілецьку зброю.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у своєму Facebook.

«Взято в полон 3 представника російських окупаційних військ, захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато колективної та стрілецької зброї з боєкомплектом», — йдеться в повідомленні.

Авіація ЗСУ завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділи виконали понад 400 артилерійських завдань.

Протягом доби українські військові знищили 106 рашистів і шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них 14 танків Т-72 та 62, гаубицю «Мста-Б», авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку, 2 реактивні системи залпового вогню «Ураган», 3 гармати-гаубиці 152-го калібру, мобільний міномет 120-го калібру, 2 безпілотні розвідники та 35 одиниць авто- та бронетехніки.