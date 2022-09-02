НАБУ оголосило підозру експосадовцям «Укрнафти» за розтрату понад 13 мільярдів гривень

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ПАТ «УКРНАФТА»

Національне антикорупційне бюро повідомили посадовцям «Укрнафти» та директорам декількох підприємств підозру в розкраданні майна компанії та коштів на 13,3 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Підозру оголосили колишньому голові правління «Укрнафта», колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти», екскерівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів «Укрнафти» та колишнім директорам 5 комерційних підприємств. Одного з них затримано.

«Укрнафта» уклала з низкою компаній договори купівлі-продажу та постачила сировину на 10,7 млрд грн, не маючи законних підстав, без отримання повної оплати. Нафтопродукти переробили та продавали на АЗС по всій країні.

За іншим епізодом «Укрнафта» уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою компанією та оплатила авансом їхню вартість у понад 2,57 млрд грн. Однак у підсумку «Укрнафта» нафтопродукти так і не отримала.

Як встановили детективи, витрачені кошти вивели за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

«Цікаво, що за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи «Приват», — зазначили в НАБУ.