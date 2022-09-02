ДБР оголосило підозру колишньому українському військовому, який керує протиповітряною обороною окупантів у Криму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському військовому Денису Подобєдову, який у 2014 році перейшов на бік росіян, а зараз керує протиповітряною обороною окупантів у Криму.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Подобєдов обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку. Бюро заочно повідомило про підозру девʼятьом колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних сил України, які перейшли на бік ворога після окупації Криму.
Серед підозрюваних — начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Зараз більшість цих офіцерів продовжила воювати на боці ворога. Усі дев’ятеро підозрюються в дезертирстві та державній зраді.
- Наприкінці липня суд визнав винними ще трьох російських бойовиків так званої «днр» — всі троє отримали по 15 років вʼязниці за державну зраду.
- На початку липня суд відправив у вʼязницю на 15 років вісьмох бойовиків «днр». Вони були з росіянами в Харківській та Сумській областях.