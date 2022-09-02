Шведський виробник побутової техніки Electrolux припинив працювати в росії

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Шведська компанія Electrolux вирішила остаточно піти з росії та продати свій бізнес у країні місцевим підприємцям, повідомив у пʼятницю виробник побутової техніки.

Про це пише Reuters.

«Electrolux не має виробництва в росії та не постачатиме жодну техніку для проданого підприємства», — йдеться в заяві.

Після 24 лютого компанія призупинила роботу в росії, зазнавши збитків капіталу приблизно на 350 мільйонів шведських крон ($32,55 мільйона) за підсумками продажів у липні-вересні.