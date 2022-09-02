Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фінляндія передасть Україні додаткову військову допомогу.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони.
У відомстві не розповіли про зміст допомоги, способи та терміни прибуття. Це зробили, щоб гарантувати доставку вантажу до місця призначення.
«Потреба в допомозі, як і раніше, велика», — зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
- Також Фінляндія долучилася до підготовки українських військових у Великій Британії.