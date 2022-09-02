У серпні українці купили валюти більше, ніж продали. Це сталося вперше від початку вторгнення

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Giorgio Trovato / Unsplash

Населення України за серпень продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 366,8 мільйона (в еквіваленті) і купило на $1 473,4 мільйона. Згалом чиста купівля валюти станвила $106,6 мільйона.

Про це ідеться на сайті Національного банку України.

Таким чином, у серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Загалом від початку 2022 року населення продало валюти на $8 909,1 мільйона і купило на $8 358,8 мільйона.

Чистий продаж валюти становив $550,3 мільйона.

Наприкінці липня Нацбанк випустив прогноз, за яким зростання інфляції до кінця року перевищить 30%. Нацбанк сподівається, що наступного року інфляція сповільниться завдяки налагодженню торгової логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ. Водночас сповільнення інфляції стримуватиме висока вартість газу і нафти та потреба в поетапному приведенні тарифів для населення до ринкового рівня. Як наслідок споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року впаде до однознакових рівнів.