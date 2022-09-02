Сили оборони за добу знищили 350 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 191 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 48 700 осіб, а також:
- 2 009 танків;
- 4 366 бойових броньованих машин;
- 1 126 артилерійських систем;
- 289 реактивних систем залпового вогню;
- 153 засоби ППО;
- 234 літаки;
- 205 гелікоптерів;
- 853 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 198 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 247 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 105 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.