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Сили оборони за добу знищили 350 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 191 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 48 700 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.