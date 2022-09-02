В Аргентині чоловік скоїв замах на віцепрезидента. Він направив на політика пістолет, але не вистрелив
- Автор:
- Софія Телішевська
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Marcelo Endelli / Stringer
У столиці Аргентини Буенос-Айресі чоловік направив пістолет в обличчя віцепрезидента, експрезидента Крістіни Фернандес де Кіршнер. У політика він не вистрелив, але справу кваліфікували як замах.
Про це пише The Guardian.
Це сталося під час виступу Кіршнер перед прихильниками, які прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції, висунутих в суді.
За фактом погрози затримали 35-річного громадянина Бразилії.
Президент Куби Діас-Канель Бермудес назвав подію замахом на вбивство та сказав, що його країна вражена. А очільник Робітничної партії Бразилії Глейсі Хоффман заявила, що напад став наслідком політичного насильства та розпалювання ненависті.
- Цьогоріч в Аргентині значно зріс рівень вербального насильства, переважно через звинувачення де Кіршнер у корупції. Деякі екстремістські політики навіть закликали повернути смертну кару.
- Фернандес де Кіршнер звинувачують у тому, що вона надала перевагу будівельній компанії свого близького союзника під час укладання будівельних контрактів за свого президентства у 2007—2015 роках. Їй загрожує 12 років позбавлення волі. Сама віцепремʼєр називає звинувачення політично мотивованими.