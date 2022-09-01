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Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі щодо рішення ЄС призупинити угоду з росією про спрощену видачу віз

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів деталі рішення його європейських колег щодо обмеження видачі туристичних віз росіянам.

Отже, домовленість замість одного елементу (припинення угоди про спрощену видачу віз) складається з пʼяти елементів:

«Як бачите, це набагато жорсткіше, ніж хотіли прихильники мʼякого підходу до видачі віз росіянам. Тому це важливий перелам і результат непростої дискусії між справжніми партнерами, в якій був знайдений баланс», — пояснив Кулеба.