Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі щодо рішення ЄС призупинити угоду з росією про спрощену видачу віз

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів деталі рішення його європейських колег щодо обмеження видачі туристичних віз росіянам.

Отже, домовленість замість одного елементу (припинення угоди про спрощену видачу віз) складається з пʼяти елементів:

Дійсно домовилися повністю припинити дію Угоди про спрощення візового режиму — це вже значно зменшить кількість нових віз, які ЄС видає росіянам.

Була сприйнята ідея, що далі шенген будуть видавати насамперед представникам вразливих груп, зокрема тим росіянам, хто виступає проти війни росії проти України.

Російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України, не будуть визнаватися.

ЄС виробить спільне рішення, щоб відповісти на запитання: «Ок, ми максимально звужуємо можливість отримати нову візу, але що робити з мільйонами вже виданих росіянам віз?»

Прикордонні з росією країни ЄС отримали право застосувати власні обмеження. Це відкриває шлях до закриття наземних кордонів Євросоюзу для росіян вже зараз, не чекаючи на великі спільні рішення ЄС.

«Як бачите, це набагато жорсткіше, ніж хотіли прихильники мʼякого підходу до видачі віз росіянам. Тому це важливий перелам і результат непростої дискусії між справжніми партнерами, в якій був знайдений баланс», — пояснив Кулеба.