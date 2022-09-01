У Києві з 1 вересня заборонили роботу на будівельних майданчиках під час повітряних тривог — люди скаржаться на звуки

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Фурик Назар / УНІАН

У Києві відсьогодні, 1 вересня, під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках — аби будівельники подбали про власну безпеку та через скарги людей на гучні звуки з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей та створювати додаткову напругу.

Це рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також відсьогодні в Києві заклади громадського харчування зможуть працювати не довше ніж до 22:00 — щоб не створювати конфліктні ситуації з правоохоронцями та силами оборони й не наражати на небезпеку себе та інших містян (комендантська година в Києві починається о 23:00).