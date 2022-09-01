Науковці звітували, що апарат NASA успішно виробляє кисень на Марсі

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Дослідники повідомили, що експеримент з виробництва кисню на Марсі під назвою Moxie, який розпочали у лютому 2021 року, є успішним. Науковцям вдалося генерувати 6 грам кисню на годину — приблизно стільки виробляє невелике дерево на Землі.

Про це пише The Guardian.

Прилад Moxie відправився на поверхню Марса в рамках місії марсохода NASA Perseverance. Дослідники припускають, що його збільшену версію можна відправити на Марс, щоб безперервно виробляти кисень для людей, які згодом прилетять на Червону планету.

У дослідженні зазначають, що до кінця 2021 року Moxie зміг виробляти кисень під час семи серій експериментів у різних атмосферних умовах — вдень і вночі, а також в різні марсіанські сезони. Під час кожного циклу він досяг своєї мети — виробляти 6 грам кисню на годину.

«Це перша демонстрація фактичного використання ресурсів на поверхні іншого планетарного тіла та їх хімічного перетворення у щось, що було б корисно для людської місії», — сказав заступник головного дослідника Moxie, професор кафедри аеронавтики та астронавтики Массачусетського технологічного інституту Джеффрі Хоффман.

Поточну версію приладу зробили невеликою, щоб він міг поміститися на борт марсохода Perseverance. Зараз він може працювати недовго. Повномасштабний кисневий завод передбачає більші апарати, які мали б працювати безперервно.

Наразі Moxie він може виробляти кисень майже в будь-який час марсіанського дня та року.

«Єдине, що ми не продемонстрували, — це робота на світанку чи в сутінках, коли температура суттєво змінюється. У нас є туз у рукаві, який дозволить нам це зробити, і як тільки ми перевіримо це в лабораторії, ми зможемо досягти останньої віхи, щоб показати, що справді можемо працювати у будь-який час», — сказав головний дослідник місії Moxie в обсерваторії Хейстек Массачусетського технологічного інституту Майкл Гехт.

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