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«Укрпошта» випустила першу благодійну марку «Пес Патрон», кошти від її продажу підуть на машину для розмінування.

Про це 1 вересня повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

На машину розмінування Armtrac 400 потрібно зібрати понад мільйон євро, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин по всій країні.

Придбати марку можна тут, на Rozetka, Kasta, Prom, Amazon та eBay. Діятимуть обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.