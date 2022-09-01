Латвія запускає обмін гривні на євро для українців. Він запрацює 5 вересня

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Flickr / Anemone Nemorosa

Від 5 вересня громадяни України, які зареєстровані в Латвії як біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Національний банк України та Банк Латвії уклали відповідну угоду 16 серпня.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацбанку.

Це можна буде зробити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" у шести містах Латвії. Ліміт для обміну — до 10 тисяч гривень на одну людину.

Банки прийматимуть тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть інші купюри, зношені банкноти та банкноти з дефектами. НБУ визначатиме фіксований курс — його можна буде дізнатися на офіційних сайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu banka. Обмінні операції латвійські банки здійснюватимуть без жодних комісій.