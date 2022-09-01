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Генштаб: Армія росії втратила у війні з Україною ще 450 своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 1 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 48 350 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.