Генштаб: Армія росії втратила у війні з Україною ще 450 своїх військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 1 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 48 350 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 997 танків;
- 4 345 бойових броньованих машин;
- 1 115 артилерійських систем;
- 287 реактивних систем залпового вогню;
- 153 засоби протиповітряної оборони;
- 234 літаки;
- 205 гелікоптерів;
- 3 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 851 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 104 одиниці спеціальної техніки;
- 196 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.