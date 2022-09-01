Генштаб: Армія росії втратила у війні з Україною ще 450 своїх військових

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Станом на 1 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 48 350 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 997 танків;

4 345 бойових броньованих машин;

1 115 артилерійських систем;

287 реактивних систем залпового вогню;

153 засоби протиповітряної оборони;

234 літаки;

205 гелікоптерів;

3 239 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

851 дрон оперативно-тактичного рівня;

104 одиниці спеціальної техніки;

196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.