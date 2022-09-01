США отримали ордер на арешт літака російської компанії «Лукойл». Його вартість $45 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, який належить російській транснаціональній нафтогазовій корпорації «Лукойл».
Про це повідомляють у Міністерстві юстиції США.
Цей літак здійснював рейси в росію та з неї та порушував санкції Міністерства торгівлі США проти рф. Ордер видав окружний суд США Південного округу штату Техас.
Востаннє цей Boeing літав у США в березні 2019 року. Він віз із-за кордону посадовців з «Лукойлу», зокрема російського олігарха — тодішнього президента і гендиректора Вагіта Алекперова. У Міністерстві юстиції США вважають, що Boeing зараз перебуває у росії. Літак коштує приблизно $45 мільйонів.
- У вересні 2014 року США ввели санкції проти російської компанії «Лукойл».
- Після вторгнення військ росії в Україну 24 лютого Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачати запчастини для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобовʼязав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді у російських перевізників. США теж наклали санкції на авіасектор рф.
- У липні стало відомо, що авіакомпанії росії відмовляються повертати 435 літаків та авіазапчастини, які вони орендували в іноземних компаній. Ці літаки коштують мільярди доларів, тож лізингові компанії вже подали страхові претензії на суму $10 мільярдів.
- Reuters із посиланням на джерела писало, що російські авіакомпанії, зокрема державна компанія «Аерофлот», розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.