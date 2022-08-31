«Нафтогаз» частково зміг домовитися із власниками боргів про відтермінування платежів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Гонтар Володимир / УНІАН
«Нафтогаз» успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024 року — 77% інвесторів проголосували за і погодились відтермінувати виплати за боргами на два роки.
Про це компанія повідомила 21 серпня.
Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі €600 мільйонів не у 2024-му, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024-му. Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022—2024 років, становить €90 мільйонів (€45 млн на рік).
Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо відтермінування. Найближчим часом «Нафтогаз» звернеться до уряду з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації боргу.
- 26 липня «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив робити виплати за єврооблігаціями і що компанія в дефолті. Перед цим, 21 липня, уряд зобовʼязав працівників «Нафтогазу» вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження з Кабміном. Щоб це виконати, «Нафтогаз» завчасно звернувся до уряду щодо виплат за євробондами — компанія заявила, що у неї на рахунках є кошти для цього. Однак «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив компанії виконати зобовʼязання перед власниками єврооблігацій (ідеться про основну суму та відсотки), а вимагав домовитись про реструктиризацію боргу.