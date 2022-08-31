«Нафтогаз» частково зміг домовитися із власниками боргів про відтермінування платежів

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Гонтар Володимир / УНІАН

«Нафтогаз» успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024 року — 77% інвесторів проголосували за і погодились відтермінувати виплати за боргами на два роки.

Про це компанія повідомила 21 серпня.

Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі €600 мільйонів не у 2024-му, а у 2026 році, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024-му. Сума відсотків, що відтерміновується впродовж 2022—2024 років, становить €90 мільйонів (€45 млн на рік).

Держателі єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо відтермінування. Найближчим часом «Нафтогаз» звернеться до уряду з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації боргу.