Очільниця МЗС Бельгії пояснила свою поїздку до окупованого Криму і заявила, що щиро шкодує
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Нова очільниця Міністерства закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, яка їздила до окупованого Криму у 2021 році, заявила, що їздила туди як журналістка і режисерка-документалістка.
Про це вона заявила на зустрічі з українським главою МЗС Дмитром Кулебою.
Так, під час своєї поїздки вона відвідала місто Севастополь в порушення законодавства України. Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період.
«Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністр Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невіддільної частини України», — ідеться у заяві.
- Новопризначена очільниця МЗС Бельгії, колишня журналістка і ведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований український півострів Крим. Вона не розповіла, як саме туди потрапила, і не назвала його територією України. У липні 2021 року Лябіб опублікувала у своєму Instagram фотографії із Севастополя. Також вона відвідала фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23—25 липня.
- Крім цього, Лябіб публікувала у своєму Facebook фотографії з виставки в Лівадійському палаці з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова в Ялті. Після поїздки на телебаченні її розпитували про цей візит і про статус півострова, зокрема щодо того, звідки саме вона повернулася — «з України чи з росії». Лябіб не відповіла чітко, але зазначила, що «щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза».
- 27 липня у МЗС України повідомили, що перебувають на контакті з МЗС Бельгії та зʼясовують усі обставини поїздки нової глави бельгійського Міністерства закордонних справ Аджі Лябіб до анексованого Криму у 2021 році. Після цього там ухвалять рішення про подальшу долю двосторонніх контактів.