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Пенсійне посвідчення та шеринг авто. «Дія» випустила оновлення

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Міністерство цифрової трансформації випустило велике оновлення в застосунку «Дія». У середу, 31 серпня, запускаються такі сервіси:

Щоб скористатись послугами, потрібно просто оновити застосунок.