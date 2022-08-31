Пенсійне посвідчення та шеринг авто. «Дія» випустила оновлення

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Міністерство цифрової трансформації випустило велике оновлення в застосунку «Дія». У середу, 31 серпня, запускаються такі сервіси:

посвідка на тимчасове або постійне проживання;

пенсійне посвідчення — за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у «Дії», вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне за віком підтягнеться автоматично, а спеціальне необхідно завантажити самостійно;

англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову;

шеринг авто — повернення послуги після того, як через війну її призупиняли;

сплата штрафів від патрульної поліції (з лютого ця функція також була призупинена).

Щоб скористатись послугами, потрібно просто оновити застосунок.